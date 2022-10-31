Уламки російської ракети впали в Молдові: з’явилася жорстка реакція Кишинева

Молдова засуджує використання росією енергоресурсів як зброю

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови відреагувало на ранковий обстріл України з боку росії та падіння збитої українським ППО ракети на територію населеного пункту Наславча (північна частина Молдови).

У відомстві зазначили, що рішуче засуджують ракетні удари, які наносить росія по українській столиці та інших містах країни.

"Ці напади, які ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє завдавати ударів по цивільним особам та їхній інфраструктурі", — заявили в МЗС.

Вранці 31 жовтня представники МЗС зв’язалися з посольством Молдови у Києві, щоб переконатися, що всі працівники перебувають у безпеці. У разі потреби, йдеться у заяві, громадяни Молдови, які перебувають в Україні, можуть звернутися до посольства за спеціалізованою консульською допомогою у разі потреби.

Також у Міністерстві додали, що ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усьому Європейському континенту, у тому числі й Молдові, громадяни якої відчувають на собі наслідки війни в сусідній країні.

"МЗС рішуче засуджує використання росією енергоресурсів як зброю", — підсумували в Міністерстві.

Нагадаємо, що у жовтні кількість ракетних обстрілів критичної інфраструктури України у жовтні значно зросла.

Також портал новин "Телеграф" повідомляв, що в Укренерго розповіли, чи є в окупантів шанси залишити Україну без електроенергії.