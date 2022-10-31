Загроза для всієї Європи: російська ракета впала на території країни-сусідки України
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В результаті падіння ракети у будинках тутешніх жителів повилітали вікна
У понеділок, 31 жовтня, у північній частині Молдови впала російська ракета, яку під час чергового масованого обстрілу з боку рф вдалося збити українським силам протиповітряної оборони.
Відповідну інформацію повідомили у Міністерство внутрішніх справ країни, відзначивши, що уламки російського снаряду впали на території населеного пункту Наславча, що в Окницькому районі.
"Сьогодні вранці ракета, збита українською системою ППО, впала на північному краю населеного пункту Наславча Республіки Молдова, розташованого на кордоні з Україною", — йдеться в тексті публікації.
Що стосується постраждалих, то, на щастя, ніхто з мирних жителів населеного села не постраждав, проте у декількох приватних будинках в результаті обстрілу повибивало вікна. Місцеві мешканці, які стали випадковими очевидцями падіння російського снаряда, у соцмережах публікують кадри наслідків.
Згідно з попередніми відомостями, саме цією ракетою росіяни планували здійснити удар по Дністровській ГЕС, котра розташована неподалік Наславчанської ГЕС. На щастя, загрози повені немає.
Наразі у районі, де впала ракета, працюють представники МВС. Вони оточили небезпечне місце, аби уникнути ймовірних небезпек.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Молдова виступила проти російської агресії, заявивши, що війська рф порушують нейтралітет Республіки