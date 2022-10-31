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Загроза для всієї Європи: російська ракета впала на території країни-сусідки України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Наслідки падіння ракети рф на території сусідньої країни Новина оновлена 31 жовтня 2022, 12:10
Наслідки падіння ракети рф на території сусідньої країни

В результаті падіння ракети у будинках тутешніх жителів повилітали вікна

У понеділок, 31 жовтня, у північній частині Молдови впала російська ракета, яку під час чергового масованого обстрілу з боку рф вдалося збити українським силам протиповітряної оборони.

Відповідну інформацію повідомили у Міністерство внутрішніх справ країни, відзначивши, що уламки російського снаряду впали на території населеного пункту Наславча, що в Окницькому районі.

Карта Молдови, м. Наславча
Населений пункт Молдови, куди впала збита російськ ракета

"Сьогодні вранці ракета, збита українською системою ППО, впала на північному краю населеного пункту Наславча Республіки Молдова, розташованого на кордоні з Україною", — йдеться в тексті публікації.

Що стосується постраждалих, то, на щастя, ніхто з мирних жителів населеного села не постраждав, проте у декількох приватних будинках в результаті обстрілу повибивало вікна. Місцеві мешканці, які стали випадковими очевидцями падіння російського снаряда, у соцмережах публікують кадри наслідків.

Фото наслідків падіння ракети, збитої українськими ППО
Наслідки падіння ракети рф у Молдові

Згідно з попередніми відомостями, саме цією ракетою росіяни планували здійснити удар по Дністровській ГЕС, котра розташована неподалік Наславчанської ГЕС. На щастя, загрози повені немає.

Наразі у районі, де впала ракета, працюють представники МВС. Вони оточили небезпечне місце, аби уникнути ймовірних небезпек.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Молдова виступила проти російської агресії, заявивши, що війська рф порушують нейтралітет Республіки

Теги:
#Молдова #ППО #Війна #Ракета