Україна провела новий обмін полоненими: скільки всього захисників вже опинилося на свободі

В Координаційному штабі анонсували нові обміни, але точну дату поки не назвали

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вдалося повернути додому понад 1300 військовополонених та утримуваних осіб. Черговий обмін відбувся у четвер, 1 грудня.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Під час обміну військовополоненими 1 грудня до України вдалося повернути 50 захисників, серед яких бійці ТРО, кадрові військові ЗСУ та ВМС, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

"Ще 50 українців з ворожого полону звільнено. І це разом 1331 українець від повномасштабного російського вторгнення звільнений з полону в рамках діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", — йдеться у повідомленні.

Також у Штабі анонсували нові обміни, але точну їх дату поки не назвали. А Служба безпеки України поділилася ексклюзивними кадрами з обміну.

Загалом вдалося повернути чотирьох офіцерів і 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі".

Нагадаємо, що російських військових почали частіше віддавати на обміни полоненими. В США вважають, що таким чином влада рф хоче "замилити очі" своїм громадянам та заспокоїти їх.