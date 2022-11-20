Свідоцтво військового злочину: в Україні відреагували на скандальне відео з "розстрілом військовополонених"

Омбудсмен каже, що росіяни на відео не можуть вважатися військовополоненими

Обривистий відеозапис, на якому, за заявою російської пропаганди, зображено розстріл військовополонених, насправді свідчить про скоєння іншого воєнного злочину з російської сторони.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, на кадрах чітко видно, що поки що окупанти інсценували здачу в полон один з них скоїв напад на військовослужбовців ЗСУ з використанням стрілецької зброї.

Таким чином, каже він, показані на відео люди не можуть вважатися військовополоненими, а вогонь у відповідь з боку ЗСУ не може вважатися воєнним злочином.

До того ж Лубінець заявив, що окупанти на відео вчиняють віроломство, що своєю чергою визнається міжнародним правом як воєнний злочин.

"Охочі скористатися захистом міжнародного права для вбивства мають бути покарані", — зазначив він.

За його словами, це відео активно просувається російською пропагандою, щоб відвернути увагу від фактів виявлення у звільненому Херсоні "тисяч" нових воєнних злочинів росіян.

"Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал", — додав Лубинець.

Нагадаємо, звільнення Херсона та правобережної частини області сталося 11 листопада, а вже через пару днів слідчі на звільнених територіях знайшли свідчення понад 400 воєнних злочинів росіян.