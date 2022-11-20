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Свідоцтво військового злочину: в Україні відреагували на скандальне відео з "розстрілом військовополонених"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кадр із відео Новина оновлена 20 листопада 2022, 18:09
Кадр із відео

Омбудсмен каже, що росіяни на відео не можуть вважатися військовополоненими

Обривистий відеозапис, на якому, за заявою російської пропаганди, зображено розстріл військовополонених, насправді свідчить про скоєння іншого воєнного злочину з російської сторони.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, на кадрах чітко видно, що поки що окупанти інсценували здачу в полон один з них скоїв напад на військовослужбовців ЗСУ з використанням стрілецької зброї.

Таким чином, каже він, показані на відео люди не можуть вважатися військовополоненими, а вогонь у відповідь з боку ЗСУ не може вважатися воєнним злочином.

До того ж Лубінець заявив, що окупанти на відео вчиняють віроломство, що своєю чергою визнається міжнародним правом як воєнний злочин.

"Охочі скористатися захистом міжнародного права для вбивства мають бути покарані", — зазначив він.

За його словами, це відео активно просувається російською пропагандою, щоб відвернути увагу від фактів виявлення у звільненому Херсоні "тисяч" нових воєнних злочинів росіян.

"Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал", — додав Лубинець.

Нагадаємо, звільнення Херсона та правобережної частини області сталося 11 листопада, а вже через пару днів слідчі на звільнених територіях знайшли свідчення понад 400 воєнних злочинів росіян.

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#Україна #Росія #Дмитро Лубинець