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Чи отримає Україна шведський бойовий літак і чому це важливо

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
Saab JAS 39 Gripen
Saab JAS 39 Gripen. Фото Вікіпедія

Шведський літак може сильно підтримати ЗСУ

Збройні Сили України серйозно страждають від нестачі підтримки з повітря, оскільки власних літаків для виконання всіх завдань не вистачає. Спроби отримати авіацію від інших країн закінчуються невдачами, часто через сторонній тиск на можливі країни-постачальники.

Проте Україна виявляє інтерес до авіаційної військової техніки у багатьох країнах, одна з них – Швеція з її багатоцільовим літаком четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen. Про це з посиланням на депутата шведського парламенту Магнуса Якобсона пише Guildhall.

Як стверджує депутат, Україна виявляє зацікавленість у купівлі, але через закон Швеції, який забороняє продавати озброєння воюючій державі, це поки що неможливо.

"Але ми і так все одно вже поставляємо Україні озброєння, отже, ми повинні мати можливість також продати необхідне", — наводить видання слова політика, яке вважає, що уряд Швеції має продати ці літаки.

Чому це важливо?

Приблизно дорівнює Міг-29 і F-16, але підходить краще — що являє собою JAS 39 Gripen

Легкий винищувач JAS 39 Gripen, незважаючи на свою назву, є насправді багатоцільовим літаком, тобто може не тільки вести повітряні бої, а й використовуватися як легкий бомбардувальник або штурмовик, на зразок американського А-10.

JAS 39 Gripen порівняно новий — він був прийнятий на озброєння ВПС Швеції в 1997 році, тоді як допустимо F-16 ще в 1984 році, а Міг-29 — в 1983 році.

Щодо інших порівняльних характеристик, то, скажімо, у сенсі озброєння JAS 39, Міг-29 і F-16 приблизно рівнозначні, так вони всі можуть нести ракети класу "повітря-повітря" для повітряного бою, "земля-повітря" та авіабомби для наземних ударів Гарматне озброєння у JAS 39 трохи слабше ніж у Міг-29 (27 і 30 мм відповідно), зате потужніше ніж у F-16 (всього 20 мм), але при цьому боєзапас останнього значно вищий ніж у опонентів (510 снарядів проти 150 у Міг-29 та 120 у JAS 39 Gripen).

Що ж до льотних показників, те й Миг-29, і F-16 загалом, краще шведського літака, наприклад його швидкість обмежується 2200 км, а стеля 15 200 метрів проти 2450 км швидкості і 18 000 метрів висоти в Мига і 2650 км/ ч і 15200 метрів висоти у F-16.

Втім, цей "недолік" пояснюється просто — JAS 39 легше за свої аналоги, а значить має легший і менш потужний мотор, зате меншу вагу робить шведський літак більш маневреним у повітрі.

Також JAS 39 виграє в ціні у F-16, оскільки останній коштує не менше 40-50 млн дол, шведський літак можна купити від 30 млн дол., а ось Міг-29 буде коштує ще дешевше, в межах 25 млн дол.

Нагадаємо, саме Міг-29 та F-16 Україна сподівається отримати від міжнародних партнерів для посилення своїх ВПС.

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#Зброя #Військова техніка #Літаки #Війна з РФ