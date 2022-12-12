Повний блекаут в Україні: Кулеба оцінив ймовірність і сказав, що зроблять українці

Нестабільна ситуація не змусить українців виїжджати за межі країни

Сценарій повного блекауту в Україні через російські удари по об’єктах енергосистеми є цілком реалістичним. Проте нестабільна ситуація не призведе до масового виїзду українців із країни.

У такому разі громадяни швидше віддадуть перевагу переїхати з міст у сільські регіони, де буде можливість опалювати дровами своє житло і не мерзнути в зимовий період. Про це голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів німецькому виданню ARD.

Він наголосив, що російські атаки по об’єктах енергозбереження ставлять українську владу та народ перед великими проблемами. Щоб впоратися з цим, країні потрібна військова допомога, а крім того — генератори та трансформатори.

Кулеба також в інтерв’ю розповів, що тривалі відключення світла та перебої з опаленням торкнулися його самого. У квартирі глави МЗС не було води та електрики близько 30 години.

Нагадаємо, раніше в енергетичній компанії-постачальнику Yasno розповіли, чому у Києві настільки катастрофічна ситуація зі світлом. На це є три причини.

Також журналісти видання "Телеграф" поспілкувалися з головою правління АТ "Комінбанк" Тетяною Путінцевою та дізналися, чи працюватимуть банки в Україні в умовах блекауту.