Чи зупинить блекаут роботу банків? Банкіри дали відповідь

Банкіри розповіли, чи закриватимуться банки під час блекауту

Масштабні удари окупантів по об’єктах критичної інфраструктури загрожують Україні блекаутом, до якого готуються в країні.

Голова правління АТ "Комінбанк" Тетяна Путінцева розповіла "Телеграфу", як працюватимуть українські банки у разі повального відключення електроенергії.

За її словами, НБУ вже розіслав банкам рекомендації на випадок блекауту, серед яких автоматичне продовження платіжних карток з терміном дії до листопада-грудня, щонайменше на 3 місяці, безкоштовний Wi-Fi відвідувачам чергових відділень, можливість тимчасового скасування комісій за зняття коштів у чергових відділеннях банку.

При цьому перед кожним банківським відділенням поставлено завдання для забезпечення безперебійної роботи за можливого блекауту, а це:

забезпечення джерелами живлення, особливо інформаційних систем;

наявність надійного зв’язку;

запровадження резервного головного офісу за межами Києва;

готовність до зростання клієнтів у моменти, які сприятимуть цьому.

"Крім рекомендацій НБУ всі комерційні банки здобувши досвід блекауту, що тривав більше доби, розробили свої антикризові заходи. Це зручний для клієнтів графік роботи, покращення сервісу та комфорту для клієнтів, посилення охорони відділень, оперативне інформування клієнтів про зміни у роботі відділень, готовність перевести працівників відділення в інше місце для роботи та інші", — пояснила Тетяна Путінцева.

За словами співрозмовниці "Телеграфа", забезпечення цих заходів вимагатиме від банків деяких додаткових витрат від 2 до 5 мільйонів гривень, але ці витрати будуть здійснені, лише "Комінбанк" виділив на необхідні витрати 5 мільйонів гривень.

Загалом, заспокоює Тетяна Путінцева, на час блекаутів скорочення роботи комерційних банків не очікується. Посилаючись на дані аналітиків, вона зазначила, що більшість відділень комерційних банків працюватимуть у найбільших містах, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро.

"Блекаут не призведе до "консервації" роботи банків — тільки незначна кількість відділень може призупинити свою роботу, що залежатиме від кількості відділень у тому чи іншому місті, їх розташування, кількості клієнтів тощо. Якщо буде оптимізація роботи комерційних банків до найбільших містах, то вона буде вибірковою. І після стабілізації з енергопостачанням їхня робота якнайшвидше відновиться", — наголосила експерт.

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