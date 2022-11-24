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Як зняти гроші з картки, якщо банкомат не працює? Лайфхак, про який багато хто не знає

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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До 6000 гривень можна отримати на касі
До 6000 гривень можна отримати на касі. Фото aif.ru

Як зняти гроші, якщо банкомати не працюють

З початком масових ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі жителі всіх міст відчули на собі багато нових проблем через відсутність електроенергії і одна з них – банкомати, що не працюють.

Тим часом в Україні давно можна зняти готівку з каси супермаркету, заправки чи аптеки, причому, як повідомляє прес-служба Приватбанку, ця послуга користується все більшою популярністю в українців. Так, у жовтні українці зняли в касах на 12% більше готівки, ніж у вересні – 1,6 млрд грн.

Як це зробити?

У касі супермаркету

Щоб зняти готівку в касі супермаркетів, необхідно провести такі дії:

  • вибрати потрібні товари у торговій точці.
  • розрахуватися карткою Visa або Mastercard
  • повідомити касира, що хочете зняти готівку
  • підтвердити операцію за допомогою ПІН-коду картки.
  • отримати на руки з каси суму готівки.

Єдиним обмеженням є сума готівки, яка за картками ПриватБанку не перевищує 6000 гривень за один чек.

Ще наприкінці лютого — на початку березня ціла низка українських торгових мереж запровадила таку можливість на касах власних супермаркетів. Це Сiльпо", "Thrash! Траш!", "Фора", АТБ-Маркет", "Ашан", "Епіцентр" та "Нова Лінія", VARUS, "Копійочка", "КОЛО" та інших. Щоправда на касах деяких магазинів діють свої обмеження на суму, яку можна зняти, і вона може бути значно нижчою за 6000 гривень.

Аптека та АЗС

Аналогічну операцію — зняття готівки з каси при купівлі товару, можна здійснити і в аптеках та мережах АЗС і виглядає вона аналогічно операції в супермаркеті. Іноді деякі мережі можуть обмежити суму зняття готівки.

Усі ті 6000 гривень по одному чеку можна зняти в аптечних мережах АНЦ, Копійка, 911, Шар@, Аптека оптових цін, Аптека 03, Аптека низькі ціни №1, Дешево, Партнер, Перша Аптека, Біла Ромашка.

Щодо АЗС, то тут послуга доступна для мереж ОККО, БРСМ-Нафта, WOG та Укрнафта. При цьому, як підкреслили "Телеграфу" в мережі ОККО, за зняття готівки не стягується жодна комісія, але лише за умови купівлі бензину.

Тим часом українці звикають жити в умовах постійної нестачі електроенергії, запасаються генераторами, домашніми системами резервного харчування та іншими лайфхаками.

Теги:
#Банки #Гроші #Супермаркети #Блекаут