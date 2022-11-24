Как снять деньги с карты, если банкомат не работает? Лайфхак, о котором многие не знают

Как снять деньги если банкоматы не работают

С началом массовых ракетных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре, жители всех городов ощутили на себе много новых проблем из-за отсутствия электроэнергии и одна из них – неработающие банкоматы.

Между тем в Украине давно можно снять наличные с кассы супермаркета, заправки или аптеки, причем как сообщает пресс-служба Приватбанка, эта услуга пользуется все большей популярностью у украинцев. Так, в октябре украинцы сняли в кассах на 12% больше наличных чем в сентябре – 1,6 млрд грн.

Как это сделать?

В кассе супермаркета

Чтобы снять наличные в кассе супермаркетов, необходимо провести следующие действия:

выбрать нужные товары в торговой точке.

рассчитаться картой Visa или Mastercard

сообщить кассиру, что хотите снять наличные

подтвердить операцию с помощью ПИН-кода карты.

получить на руки из кассы сумму наличных.

Единственным ограничением является сумма наличных, которая по картам Приватбанка не превышает 6000 гривен за один чек.

Еще в конце февраля — начале марте целый ряд украинских торговых сетей ввели такую возможность на кассах собственных супермаркетов. Это Сiльпо", "Thrash! Траш!", "Фора", АТБ-Маркет", "Ашан", "Эпицентр" и "Новая Линия", VARUS, "Копійочка", "КОЛО" и других. Правда на кассах некоторых магазинов действуют свои ограничения на сумму, которую можно снять, и она может быть значительно ниже 6000 гривень.

Аптека и АЗС

Аналогичную операцию – снятие наличных с кассы при покупке товара, можно осуществить и в аптеках и сетях АЗС и выглядит она аналогично операции в супермаркете. Иногда некоторые сети могут ограничить сумму снятия наличных.

Все те 6000 гривен по одному чеку можно снять в аптечных сетях АНЦ, Копейка, 911, Шар@, Аптека Оптовых Цен, Аптека 03, Аптека низкие цены №1, Дешево, Партнер, Первая Аптека, Белая Ромашка.

Что касается АЗС, то здесь услуга доступна для сетей ОККО, БРСМ-Нафта, WOG и Укрнафта. При этом как подчеркнули "Телеграфу" в сети ОККО, за снятие наличных не взимается никакая комиссия, но лишь при условии покупки бензина

Тем временем украинцы привыкают жить в условиях постоянной нехватки электроэнергии, запасаются генераторами, домашними системами резервного питания и прочими лайфхаками.