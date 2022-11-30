Як продовжити автономність телефону під час блекауту: поради, які допоможуть обійтися без заряджання

Ці поради допоможуть вам постійно залишатися на зв’язку

При постійних відключеннях світла, особливо коли жодних графіків немає, і ти не знаєш, коли електрика "повернеться", найдорожче — це зберегти якомога довше заряд на телефоні. Адже треба бути на зв’язку та й новини подивитися теж треба. Є звичайно відмінні варіанти, як зарядити телефон в умовах відключення електроенергії, проте якщо такої можливості немає, слід знати кілька лайфхаків, як продовжити "життя" акумулятора без зарядки.

Як зазначає портал itechua, на роботу телефону та його зоря впливає багато факторів, а особливо включені програми та деякі функції, які в блекаут можна і відключити. Що ж робити, щоб максимально зберегти заряд читайте далі.

Як продовжити час роботи телефону в блектаут

Обмеження додатків — в налаштуваннях знайдіть "ненажерливі" програми і сміливо видаляйте їх, якщо ви ними не користуєтеся. Додатки, які вам потрібні, можна примусово зупинити.

Активні оповіщення — поставте телефон у режим "Не турбувати", щоб повідомлення, які відображаються на екрані, не поглинали заряд телефону. Або ж відключіть їх безпосередньо у програмах.

— поставте телефон у режим "Не турбувати", щоб повідомлення, які відображаються на екрані, не поглинали заряд телефону. Або ж відключіть їх безпосередньо у програмах. Адаптивне використання батареї — якщо телефон підтримує таку функцію, обов’язково скористайтеся нею. Телефон сам розбереться, що потрібно обмежити, а що нехай працює.

— якщо телефон підтримує таку функцію, обов’язково скористайтеся нею. Телефон сам розбереться, що потрібно обмежити, а що нехай працює. Служба друку — можливо ви і не здогадувалися, але у вашому смартфоні може бути така функція, і вона також "жере" ваш заряд. Щоб вимкнути її, зайдіть у налаштування, знайдіть "Підключені пристрої", "Параметри", "Друк", а потім – "Служба друку".

— можливо ви і не здогадувалися, але у вашому смартфоні може бути така функція, і вона також "жере" ваш заряд. Щоб вимкнути її, зайдіть у налаштування, знайдіть "Підключені пристрої", "Параметри", "Друк", а потім – "Служба друку". Обмін інформацією — щоб система Google не збирала звітні та діагностичні дані, витрачаючи на це частину ресурсів, вимкніть цю службу в налаштуванні операційної системи в меню Конфіденційність.

— щоб система Google не збирала звітні та діагностичні дані, витрачаючи на це частину ресурсів, вимкніть цю службу в налаштуванні операційної системи в меню Конфіденційність. GPS — вимкніть цю функцію, і заряду з’їдатиметься трохи менше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою. Також ми писали, чому смартфон сильно нагрівається під час заряджання і як можна усунути цю проблему.