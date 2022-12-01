Остановит ли блэкаут работу банков? Банкиры дали ответ

Банкиры рассказали, будут ли закрываться банки во время блэкаута

Масштабные удары оккупантов по объектам критической инфраструктуры грозят Украине блекаутом, к которому в стране готовятся.

Глава правления АО "Коминбанк" Татьяна Путинцева рассказала "Телеграфу" как будут работать украинские банки в случае повального отключения электроэнергии.

По ее словам, НБУ уже разослал банкам рекомендации на случай блэкаута, среди которых автоматическое продление платежных карт со сроком действия до ноября-декабря, минимум на 3 месяца, бесплатный Wi-Fi посетителям дежурных отделений, возможность временной отмены комиссий за снятие средств в дежурных отделениях банка.

При этом перед каждым банковским отделением поставлены задачи для обеспечения бесперебойной работы при возможном блэкауте, а это:

обеспечение источниками питания, особенно информационных систем;

наличие надежной связи;

введение резервного главного офиса за пределами Киева;

готовность к росту клиентов в моменты, которые будут этому способствовать.

"Кроме рекомендаций НБУ все коммерческие банки получив опыт блэкаута, продолжавшегося более суток, разработали свои антикризисные меры. Это удобный для клиентов график работы, улучшение сервиса и комфорта для клиентов, усиление охраны отделений, оперативное информирование клиентов об изменениях в работе отделений, готовность перевести работников отделения в другое место для работы и другие", — пояснила Татьяна Путинцева.

По словам собеседницы "Телеграфа", обеспечение этих мер потребуют от банков некоторых дополнительных затрат от 2 до 5 миллионов гривен, но эти расходы будут осуществлены, только "Коминбанк" выделил на необходимые расходы 5 миллионов гривен.

В целом же, успокаивает Татьяна Путинцева, на время блэкаутов сокращение работы коммерческих банков не ожидается. Ссылаясь на данные аналитиков, она отметила, что большинство отделений коммерческих банков будут работать в крупнейших городах, таких как Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр.

"Блекаут не приведет к "консервации" работы банков — только незначительное количество отделений может приостановить свою работу, что будет зависеть от числа отделений в том или ином городе, их расположения, количества клиентов и т.д. Если будет оптимизация работы коммерческих банков в крупнейших городах, то она будет выборочной. И после стабилизации с энергоснабжением их работа как можно скорее возобновится", — подчеркнула эксперт.

На случай же, если вам понадобятся наличные, а отделение вашего банка и банкоматы не будут работать, получить деньги можно прямо в кассе супермаркета, АЗС или аптеки.