Как продлить автономность телефона во время блэкаута: советы, которые помогут обойтись без зарядки

Эти советы помогут вам постоянно оставаться на связи

При постоянных отключениях света, особенно когда никаких графиков нет, и ты не знаешь, когда электричество "вернется", дороже всего – это сохранить как можно дольше заряд на телефоне. Ведь нужно быть на связи, да и новости посмотреть тоже нужно. Есть конечно отличные варианты, как зарядить телефон в условиях отключения электроэнергии, однако если такой возможности нет, то следует знать несколько лайфхаков, как продлить "жизнь" аккумулятора без зарядки.

Как отмечает портал itechua, на работу телефона и его заря влияет много факторов, а в особенности включенные приложения и некоторые функции, которые в блэкаут можно и отключить. Что же делать, чтобы максимально сохранить заряд — читайте далее.

Как продлить время работы телефона в блэктаут

Ограничение приложений — в настройках найдите самые "прожорливые" программы и смело удаляйте их, если вы ими не пользуетесь. Те приложения, которые вам нужны, можно принудительно остановить.

Активные оповещения — поставьте телефон в режим "Не беспокоить", чтобы сообщения, которые выводятся на экран не поглощали заряд телефона. Или же отключите их непосредственно в приложениях.

— поставьте телефон в режим "Не беспокоить", чтобы сообщения, которые выводятся на экран не поглощали заряд телефона. Или же отключите их непосредственно в приложениях. Адаптивное использование батареи — если ваш телефон поддерживает такую функцию, обязательно воспользуйтесь ею. Телефон сам разберется что нужно ограничить, а что пусть работает.

— если ваш телефон поддерживает такую функцию, обязательно воспользуйтесь ею. Телефон сам разберется что нужно ограничить, а что пусть работает. Служба печати — возможно вы и не догадывались, но в вашем смартфоне может быть такая функция, и она также "жрет" ваш заряд. Чтобы отключить ее, зайдите в настройки, найдите "Подключенные устройства", "Настройки", "Печать", а затем – "Служба печати".

— возможно вы и не догадывались, но в вашем смартфоне может быть такая функция, и она также "жрет" ваш заряд. Чтобы отключить ее, зайдите в настройки, найдите "Подключенные устройства", "Настройки", "Печать", а затем – "Служба печати". Обмен информацией — чтобы система Google не собирала отчетные и диагностические данные, тратя на это часть ресурсов, отключите эту службу в настройке операционной системы в меню Конфиденциальность.

— чтобы система Google не собирала отчетные и диагностические данные, тратя на это часть ресурсов, отключите эту службу в настройке операционной системы в меню Конфиденциальность. GPS — отключите эту функцию, и заряда будет съедаться немного меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по этой же "температурной причине" не стоит долго держать мобильный в кармане, иначе он нагреется до температуры вашего тела, а это слишком тепло для устройства. Также мы писали, почему смартфон сильно нагревается во время зарядки и как можно устранить эту проблему.