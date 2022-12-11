Війна — день 291: окупанти обстрілюють інфраструктуру України, у відповідь отримують численні "бавовни" у своїх тилах

Оперативно про головне 11 грудня

Вторгнення російської федерації в Україну триває 291 день. В Україні, як і раніше, діють досить жорсткі графіки відключення електроенергії, які посилюються обстрілами критичної інфраструктури з боку окупантів. Водночас у тилах у росіян теж неспокійно: надходять численні повідомлення про вибухи та пожежі у місцях базування чи скупчення живої сили та техніки окупаційних військ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 "Укроборонпром" працює над ударним дроном на зразок Shahed, але з можливістю повернення.

00:00 В ОК "Південь" кажуть, що функціонування іранських дронів-камікадзе залежить від погодних умов. Оскільки зараз в Одесі плюсова температура, то окупанти знову вирішили здійснити запуск по області

Про те, що відбувалося 8 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 288: окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

З даними за 9 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 289: окупанти обстрілюють населені пункти по всій лінії фронту .

Інформація за 10 грудня доступна у зведенні: Війна — день 290: ворог збирає сили для наступу на Бахмутському напрямку.