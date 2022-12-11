Ніякої паніки немає? У Криму на пляжах почали копати окопи (відео)

Російські поліцаї чергують біля місця проведення робіт

Росіян у тимчасово окупованому Криму дедалі більше охоплює паніка. Після серії серйозних вибухів на території півострова до мережі просочилася інформація про появу цілої системи окопів на пляжі у селищі Чорноморське.

Відео та фотографії з місця робіт опублікували у Telegram-каналі "Кримський вітер". Офіційних коментарів окупаційна "влада" з цього приводу не давала, місцеві жителі також не поспішають коментувати подібні "розкопки".

При цьому наголошується, що поряд із розритим пляжем регулярно чергують поліцейські наряди.

Чорноморське на карті

Не виключено, що росіяни почали готувати пляж до можливої висадки українського десанту, намагаючись викопати додаткову систему перешкод. При цьому в мережі найчастіше звучить версія щодо підготовки окопів.

Дивовижні розкопки окупантів на пляжі

Не дивно, що чимало користувачів підняли подібні роботи на сміх. Хтось цікавиться, чи росіяни закривають подібним способом курортний сезон, а дехто навіть звертається до чорного гумору, згадуючи похованого в Криму херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Раніше "Телеграф" розповідав, на яких ще військових об’єктах у Криму найближчим часом може статися "бавовна". Це пов’язано з тим, що росіяни спробували максимально міліталізувати півострів, побудувавши тут десятки всіляких заводів і баз.

Зазначимо, що військовий експерт Олег Жданов упевнений: Крим можна деокупувати всього за пів року, проте для цього потрібні певні умови.