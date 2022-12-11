Казарми та аеродроми під ударом: у Криму сталася серія вибухів (відео)
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Окупаційна адміністрація намагається тримати обличчя та заявляє про роботу ППО
Російським окупантам у Криму 10 грудня довелося понервуватись. Крім звуків вибухів у Севастополі та Сімферополі, частина вояків армії рф попрощалася з життям або здоров’ям у смт Радянське.
"Телеграф" зібрав основні дані щодо вибухів, пожеж та першої з серпня повітряної тривоги на території окупованого півострова. У смт Радянське у Криму спрацювали українські та татарські підпільники з руху "Атеш".
Повідомляється, що горіла база мобілізованих росіян. Зазначається, що є жертви. Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомляє, що в казармах могли розмішатися від кількох сотень до тисячі військових росії. За словами нардепа Рефата Чубарова, там були мобілізовані з Бурятії та Алтайського краю, які вели маргінальний спосіб життя. Місцеві ЗМІ повідомляли про двох загиблих та ще близько двох сотень переселених солдатів.
Увечері 10 грудня з’явилися дані про "бавовну" одразу в кількох точках Криму — Джанкої, Севастополі, Сімферополі. Попередньо вибухи лунали в районі аеродромів та авіабаз.
Окупаційна влада традиційно списує все на роботу систем ППО. Проте сайт повітряних тривог в Україні вперше з літа оголосив тривогу у Криму — на основі повідомлень ЗМІ.
Раніше "Телеграф" публікував відео, як базу російських окупантів накрили у Мелітополі. Українські інженери тим часом створили БПЛА, який здатний не лише полетіти та виконати завдання зі знищення, а й повернутися на базу. Ударний безпілотник проходить випробування.