Казарми та аеродроми під ударом: у Криму сталася серія вибухів (відео)

Окупаційна адміністрація намагається тримати обличчя та заявляє про роботу ППО

Російським окупантам у Криму 10 грудня довелося понервуватись. Крім звуків вибухів у Севастополі та Сімферополі, частина вояків армії рф попрощалася з життям або здоров’ям у смт Радянське.

"Телеграф" зібрав основні дані щодо вибухів, пожеж та першої з серпня повітряної тривоги на території окупованого півострова. У смт Радянське у Криму спрацювали українські та татарські підпільники з руху "Атеш".

Повідомляється, що горіла база мобілізованих росіян. Зазначається, що є жертви. Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомляє, що в казармах могли розмішатися від кількох сотень до тисячі військових росії. За словами нардепа Рефата Чубарова, там були мобілізовані з Бурятії та Алтайського краю, які вели маргінальний спосіб життя. Місцеві ЗМІ повідомляли про двох загиблих та ще близько двох сотень переселених солдатів.

Радянське на карті

Увечері 10 грудня з’явилися дані про "бавовну" одразу в кількох точках Криму — Джанкої, Севастополі, Сімферополі. Попередньо вибухи лунали в районі аеродромів та авіабаз.

Окупаційна влада традиційно списує все на роботу систем ППО. Проте сайт повітряних тривог в Україні вперше з літа оголосив тривогу у Криму — на основі повідомлень ЗМІ.

Повітряна тривога у Криму

Раніше "Телеграф" публікував відео, як базу російських окупантів накрили у Мелітополі. Українські інженери тим часом створили БПЛА, який здатний не лише полетіти та виконати завдання зі знищення, а й повернутися на базу. Ударний безпілотник проходить випробування.