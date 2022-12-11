"Бавовни" побільшає: в Україні готується до запуску дрон, який повертається на базу

БПЛА вже створено, зараз машина літає та проходить випробування

Приголомшливі для Росії "бавовни" на аеродромах незабаром будуть відбуватися набагато частіше — такий висновок можна зробити з інтерв’ю керівника проектів "Укроборонпрому" Олега Болдирєва.

У розмові з журналістами телеканалу "Новое время" він розповів, що Державний концерн "Укроборонпром" зараз працює над українським ударним безпілотником, який схожий на іранський Shahed, проте зі своєю особливістю він зможе повертатися на базу.

Болдирєв зазначив, що БПЛА вже створено, зараз машина літає та проходить випробування.

"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударного безпілотника, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення ", — сказав він.

За словами представника "Укроборонпрому", цей безпілотник, як і практично всі БПЛА, складається із іноземних комплектуючих, адже Україна, наприклад, не виробляє відеокамери необхідного розширення. Проте, навіть маючи деталі для дрона з інших країн, наші спеціалісти виконують величезний масив роботи.

"Все зібрати, покласти все в планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, зв’язатиме його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби) — це українське", — пояснив Болдирєв.

За словами Болдирєва, новий дрон не зможе переламати хід війни, проте здатний змінити її правила.

"Ми рухаємося у бік війни безпілотних роботизованих систем, і кожен новий військовий конфлікт це підтверджує. Також підтверджує, наприклад, недавнє використання плаваючого безпілотника", — наголосив фахівець.

Водночас він відмовився відповісти на питання про те, чи пов’язана розробка українського ударного дрону з вибухами у глибоких тилах Росії.

Нагадаємо, що відразу два безпілотники — D-80 Discovery та E-300 Enterprise виробництва компанії AeroDrone успішно пройшли сертифікацію і можуть використовуватися у ЗСУ. Таким чином, Україна отримала ще два дрони вітчизняного виробництва, які можуть вироблятися в Україні.