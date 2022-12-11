"Бавовны" станет больше: в Украине готовится к запуску дрон, который возвращается на базу

БПЛА уже создан, сейчас машина летает и проходит испытания

Потрясшие рф "хлопки" на аэродромах вскоре станут происходить намного чаще – такой вывод можно сделать из интервью руководителя проектов "Укроборонпрома" Олега Болдырева.

В беседе с журналистами телеканала "Настоящее время" он рассказал, что Государственный концерн "Укроборонпром" сейчас работает над украинским ударным беспилотником, который похож на иранский Shahed, однако со своей особенностью – он сможет возвращаться на базу.

Болдырев отметил, что БПЛА уже создан, сейчас машина летает и проходит испытания.

"Он уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", – сказал он.

По словам представителя "Укроборонпрома", этот беспилотник, как и практически все БПЛА, состоит из иностранных комплектующих, ведь Украина, например, не производит видеокамеры необходимого расширения. Однако, даже имея детали для дрона из других стран, наши специалисты выполняют большой массив работы.

"Все собрать, положить все в планер, подружить, создать программное обеспечение, которое будет обслуживать беспилотник, связать его с наземной станцией и затем побороться с РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы) – это украинское", – объяснил Болдырев.

По словам Болдырева, новый дрон не сможет переломить ход войны, однако способен изменить ее правила.

"Мы двигаемся в сторону войны беспилотных роботизированных систем, и каждый новый военный конфликт это подтверждает. Также подтверждает, например, недавнее использование плавающего беспилотника", – подчеркнул специалист.

В то же время он отказался ответить на вопрос о том, связана ли разработка украинского ударного дрона со взрывами в глубоких тылах рф.

Напомним, что сразу два беспилотника — D-80 Discovery та E-300 Enterprise производства компании AeroDrone успешно прошли сертификацию и могут использоваться в ВСУ. Таким образом Украина получила еще два дрона отечественного производства, которые могут производиться в Украине.