Вижило лише цуценя: з’явилося відео наслідків удару HIMARS по базі окупантів у Мелітополі

Ролик доводить, що удару було завдано по казармах, де знаходилися солдати ворога.

Український офіцер-блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") опублікував відео прильоту українських HIMARS по об’єктах рашистів у місті, а також розбору завалів на місці удару.

На першому відео показаний удар по ресторанному комплексу "Привал мисливця", який окупанти перетворили на казарму, і де "губернатор" області балицький нібито збирався святкувати день народження.

На відео російський "військор" як завжди бреше про те, що ЗСУ вдарили по цивільній інфраструктурі.

" Не база відпочинку і цивільний об’єкт, а місце зосередження рашистських військових", — поправляє його "Штірліц".

На другому відео також фрагмент удару по казармах. Видно, як усе палахкотить вогнем, і спроби загасити його виглядають жалюгідними і незграбними.

"Сьогодні ввечері вечірньої перевірки не буде", — уїдливо зауважує офіцер.

І, нарешті, на третьому ролику показаний аналіз завалів того, що ще недавно було житлом загарбників — уламки, залишки кухонного начиння, ганчірки та рвань.

Єдиною істотою, що вижила, на місці удару виявилося цуценя, яке ховалося біля будки і, ймовірно, завдяки цьому вціліло.

Дивлячись на кадри, можна ще раз переконатися в правоті мера Мелітополя Івана Федорова, який заявив про сотні загиблих і про велику кількість поранених, яким навіть не вистачає ліжкомісць у лікарнях міста, через що "швидкі" відвозять окупантів до медзакладів анексованої Росії. Криму.

Нагадаємо, що тепер подібних ударів буде набагато більше — коли українським військовим надійде на озброєння новий безпілотник, який "жадібні українці" хочуть навчити повертатися на базу.