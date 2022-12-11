Выжил только щенок: появилось видео последствий удара HIMARS по базе оккупантов в Мелитополе

Ролик доказывает, что удар был нанесен по казармам, где находились солдаты врага

Украинский офицер-блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") опубликовал видео прилета украинских HIMARS по объектам рашистов в городе, а также разбора завалов на месте удара.

На первом видео показан удар ресторанному комплексу "Привал охотника", который оккупанты превратили в казарму, и где "губернатор" области балицкий якобы собирался праздновать день рождения.

На видео российский "военкор" как обычно врет о том, что ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре.

"Не база отдыха и гражданский объект, а место сосредоточения рашистских военных", — поправляет его "Штирлиц".

На втором видео – также фрагмент удара по казармам. Видно, как все полыхает огнем, и попытки потушить его выглядят жалкими и неуклюжими.

"Сегодня вечером вечерней проверки не будет", — язвительно замечает офицер.

И, наконец, на третьем ролике показан разбор завалов того, что еще недавно было жилищем захватчиков – обломки, остатки кухонной утвари, тряпки да рвань.

Единственным выжившим существом на месте удара оказался щеночек, который прятался возле будки и, вероятно, благодаря этому уцелел.

Смотря на кадры, можно еще раз убедиться в правоте мэра Мелитополя Ивана Федорова, который заявил о сотнях погибших и о большом количестве раненных, которым даже не хватает койкомест в больницах города, из-за чего "скорые" увозят оккупантов в медучреждения аннексированного рф. Крыма.

Напомним, что теперь подобных ударов будет намного больше – когда украинским военным поступит на вооружение новый беспилотник, который "жадные украинцы" хотят научить возвращаться на базу.