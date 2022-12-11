В Мелитополе прозвучала серия взрывов, а в Кадиевке уничтожена база "вагнеровцев": появились фото и видео

Не исключается, что целью был гауляйтер Запорожской области

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремела серия взрывов, кроме того сообщается, что ВСУ накрыли базу "вагнеровцев" в Кадиевке (Луганская область).

Как сообщают российские пропагандисты, удар был нанесен с HIMARS по базе "Привал охотника", где должен был праздновать свой день рождения т.н. "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий. Впрочем, он не пострадал, так как по данным СМИ находился в это время в Севастополе.

Позже сам Рогов заявил, что вследствие происшествия пострадало 10 человек, а сама база была полностью разрушена.

Тем временем мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей сообщил, что ударов было несколько и они привели к тому, что около 200 оккупантов получили ранения или погибли.

По его словам, некоторых из них сразу же отвозят в больницы Крыма, поскольку Мелитопольские уже не справляются с нагрузкой. Другие же машины "скорой" едут прямо в морг.

Тем российские пропагандисты сообщают, что в Кадиевке был нанесен удар по отелю "Гостевой дом Жданова", где члены ЧВК "Вагнер" обустроили базу.

Как сообщалось ранее, в результате недавнего взрыва в Мелитополе был серьезно ранен местный коллаборант Николай Волык, бывший депутат райсовета от "ОПЗЖ" и соратник скандального Ильи Кивы.