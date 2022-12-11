У Мелітополі пролунала серія вибухів, а в Кадіївці знищено базу "вагнерівців": з’явилися фото та відео

Не виключається, що ціллю був гауляйтер Запорізької області

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунала серія вибухів, крім того, повідомляється, що ЗСУ накрили базу "вагнерівців" у Кадіївці (Луганська область).

Як повідомляють російські пропагандисти, удару було завдано з HIMARS по базі "Привал мисливця", де мав святкувати свій день народження т.зв. "губернатор" Запорізької області Євген Балицький. Втім, він не постраждав, оскільки за даними ЗМІ перебував на той час у Севастополі.

Пізніше сам Рогов заявив, що внаслідок події постраждали 10 людей, а сама база була повністю зруйнована.

Тим часом мер Мелітополя Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів повідомив, що ударів було кілька і вони призвели до того, що близько 200 окупантів отримали поранення чи загинули.

За його словами, деяких із них одразу ж відвозять до лікарень Криму, оскільки Мелітопольські вже не справляються із навантаженням. Інші машини "швидкої" їдуть прямо в морг.

Тим часом російські пропагандисти повідомляють, що в Кадіївці було завдано удару по готелю "Гостьовий дім Жданова", де члени ПВК "Вагнер" облаштували базу.

Як повідомлялося раніше, внаслідок нещодавнього вибуху в Мелітополі було серйозно поранено місцевого колаборанта Миколу Волика, колишнього депутата райради від "ОПЗЖ" та соратника скандального Іллі Ківи.