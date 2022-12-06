У Мелітополі підірвали колаборанта, який дружив із Кивою (фото)

Особливих успіхів на політичній ниві зрадник не мав, проте вирішив організувати підтримку росіянам

Вранці 6 жовтня в окупованому Мелітополі, де російські "мобики" нещодавно влаштували стрілянину, сталася потужна "бавовна". В її результаті був серйозно поранений місцевий колаборант Микола Волик, колишній депутат райради від "ОПЗЖ".

Більше деталей про інцидент повідомляє мер Іван Федоров, а також видання "Ріа-Мелітополь". Зазначимо, що вибух у місті був настільки сильним, що його чули жителі більшості районів.

"Не з тієї ноги встав Микола Волик, — зазначив Федоров. — До повномасштабного вторгнення росії в Україну очолював місцевий осередок соціалістичної партії та побував депутатом Мелітопольської районної ради".

Микола Волик

Після недовгої кар’єри "соціаліста" Волик встиг вступити до лав партії "ОПЗЖ", який також був співзасновником місцевого підприємства, яке займалося перевезеннями. Відразу після окупації міста мелітопольець почав активно співпрацювати з ворожими солдатами. Подібна любов до "руского міра" не дивує — до повномасштабної війни він близько спілкувався з екс-нардепом Іллею Кивою, який втік до рф.

Микола Волик та Ілля Ківа

"З приходом окупантів Волик став обіцяти бізнесменам, які залишилися в окупації, свій московський "дах". Кажуть, неугодних здавав у комендатуру і людей відправляли до катівень рашистів", — пише "Ріа-Мелітополь".

За попередньою інформацією, після "бавовни" колаборанту вдалося вижити, проте він не на жарт наляканий. Район навколо місця вибуху перекритий, на місце одразу виїхали місцеві поліцаї та медики.

Раніше "Телеграф" розповідав про подробиці вибуху, під час якого постраждав ще один мелітопольський зрадник Дмитро Трухін. Замах на колаборанта стався поряд із під’їздом його будинку.