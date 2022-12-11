Шквал "бавовни", допомога Україні та хитрість рф на Донбасі: новини, які ви могли проспати

Зібрали важливі новини на ранок, які ви могли пропустити

Ніч на неділю, 11 грудня, минулася спокійно для більшості українців, проте вийшла "гарячою" для окупантів.

"Телеграф" зібрав головні новини за вечір та ніч, що могли пройти повз вас.

Критична ситуація зі світлом

Відновлення електропостачання Одещини потребує більше часу, ніж у попередні рази, — станом на вечір півтори мільйони жителів Одещини були без світла.

Дати світло планують у найближчі кілька днів, але повне відновлення потребує 2-3 місяці.

Крім того, найбільший дефіцит електроенергії, за словами президента Володимира Зеленського, спостерігається у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській , Закарпатській, Житомирській та Хмельницькій областях та у Києві.

Допомога Україні

Рада ЄС попри угорське вето досягла згоди щодо законодавчого пакета, який дозволить Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року.

Метою програми є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування нагальних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та початкова підтримка сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на шляху до європейської інтеграції.

Ситуація на фронті

росія продовжує зазнавати великих втрат в районі Бахмута на Донеччині та може спробувати "обійти" його, — вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бахмут на карті бойових дій 11.12.2022

"Бавовна" в Мелітополі

Ввечері завдали удару по церкві, де зосередилися окупанти, попередньо там могли загинути 200 осіб.

"Бавовна" в Криму

Ввечері гучний вибух було чутно в районі аеропорту Севастополя. Водночас вибух у Сімферополі був чутний у Саках та Бахчисараї, — на півострові вперше з літа було оголошено повітряну тривогу.

Окупаційна "влада" півострова заявила, ніби то була робота ППО.

Також вранці 10 грудня у Совєтскому в Криму через "необережне поводження з вогнем" горіла казарма з російськими військовими, кілька людей загинуло, — про цю подію росЗМІ так і не повідомили, але українські партизани взяли на себе відповідальність за це.

Чому росія знов атакувала дронами

Тиждень росія не використовувала іранські дрони "Шахеди" перш ніж завдала ними удару по півдню України, — скоріш за все ворог намагався підлаштуватися під погодні умови, бо БПЛА чутливі до холоду.

Зараз же температура на півдні плюсова, і окупанти вирішили знову задіяти безпілотники, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

Оперативно про події на фронті також читайте в нашій онлайн-трансляції — Війна — день 291: окупанти обстрілюють Україну і отримують "бавовни" у відповідь.