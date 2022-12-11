Шквал "бавовны", помощь Украине и хитрость рф на Донбассе: новости, которые вы могли проспать

Собрали важные новости на утро, которые вы могли пропустить

Ночь на воскресенье, 11 декабря, прошла спокойно для большинства украинцев, однако получилась "горячей" для оккупантов.

"Телеграф" собрал главные новости за вечер и ночь, которые могли пройти мимо вас.

Критическая ситуация со светом

Восстановление электроснабжения Одесщины требует больше времени, чем в предыдущие разы — по состоянию на вечер полтора миллиона жителей Одесщины были без света.

Дать свет планируют в ближайшие несколько дней, но полное восстановление требует 2-3 месяца.

Кроме того, самый большой дефицит электроэнергии, по словам президента Владимира Зеленского, наблюдается во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве.

Помощь Украине

Совет ЕС, несмотря на венгерское вето, достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит Евросоюзу предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года.

Целью программы является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критически важной инфраструктуры и начальная поддержка устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на пути к европейской интеграции.

Ситуация на фронте

россия продолжает нести большие потери в районе Бахмута на Донетчине и может попытаться "обойти" его, — считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Бахмут на карте боевых действий 11.12.2022

"Бавовна" в Мелитополе

Вечером нанесли удар по церкви, где сосредоточились оккупанты, предварительно там могли погибнуть 200 человек.

"Бавовна" в Крыму

Вечером громкий взрыв был слышен в районе аэропорта Севастополя. В то же время взрыв в Симферополе был слышен в Саках и Бахчисарае, — на полуострове впервые с лета была объявлена воздушная тревога.

Оккупационная "власть" полуострова заявила, будто это была работа ПВО.

Также утром 10 декабря в Советском в Крыму из-за "неосторожного обращения с огнем" горела казарма с российскими военными, несколько человек погибли, — об этом событии росСМИ так и не сообщили, но украинские партизаны взяли на себя ответственность за это.

Почему россия снова атаковала дронами

Неделю россия не использовала иранские дроны "Шахеды", прежде чем нанесла ими удар по югу Украины, — скорее всего, враг пытался подстроиться под погодные условия, потому что БПЛА чувствительны к холоду.

Сейчас же температура на юге плюсовая, и оккупанты решили снова задействовать беспилотники, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

Оперативно о событиях на фронте также читайте в нашей онлайн-трансляции — Война — день 291: оккупанты обстреливают Украину и получают ответные "бавовны".