Шквал "бавовны", помощь Украине и хитрость рф на Донбассе: новости, которые вы могли проспать
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Собрали важные новости на утро, которые вы могли пропустить
Ночь на воскресенье, 11 декабря, прошла спокойно для большинства украинцев, однако получилась "горячей" для оккупантов.
"Телеграф" собрал главные новости за вечер и ночь, которые могли пройти мимо вас.
Критическая ситуация со светом
Восстановление электроснабжения Одесщины требует больше времени, чем в предыдущие разы — по состоянию на вечер полтора миллиона жителей Одесщины были без света.
Дать свет планируют в ближайшие несколько дней, но полное восстановление требует 2-3 месяца.
Кроме того, самый большой дефицит электроэнергии, по словам президента Владимира Зеленского, наблюдается во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве.
Помощь Украине
Совет ЕС, несмотря на венгерское вето, достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит Евросоюзу предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года.
Целью программы является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критически важной инфраструктуры и начальная поддержка устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на пути к европейской интеграции.
Ситуация на фронте
россия продолжает нести большие потери в районе Бахмута на Донетчине и может попытаться "обойти" его, — считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
"Бавовна" в Мелитополе
Вечером нанесли удар по церкви, где сосредоточились оккупанты, предварительно там могли погибнуть 200 человек.
"Бавовна" в Крыму
Вечером громкий взрыв был слышен в районе аэропорта Севастополя. В то же время взрыв в Симферополе был слышен в Саках и Бахчисарае, — на полуострове впервые с лета была объявлена воздушная тревога.
Оккупационная "власть" полуострова заявила, будто это была работа ПВО.
Также утром 10 декабря в Советском в Крыму из-за "неосторожного обращения с огнем" горела казарма с российскими военными, несколько человек погибли, — об этом событии росСМИ так и не сообщили, но украинские партизаны взяли на себя ответственность за это.
Почему россия снова атаковала дронами
Неделю россия не использовала иранские дроны "Шахеды", прежде чем нанесла ими удар по югу Украины, — скорее всего, враг пытался подстроиться под погодные условия, потому что БПЛА чувствительны к холоду.
Сейчас же температура на юге плюсовая, и оккупанты решили снова задействовать беспилотники, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.
Оперативно о событиях на фронте также читайте в нашей онлайн-трансляции — Война — день 291: оккупанты обстреливают Украину и получают ответные "бавовны".