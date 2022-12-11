Война — день 291: оккупанты обстреливают инфраструктуру Украины, в ответ получают многочисленные "бавовны" в своих тылах

Оперативно о главном 11 декабря

Вторжение российской федерации в Украину продолжается 291 день. В Украине по-прежнему действуют довольно жесткие графики отключения электроэнергии, которые усугубляются продолжающимися обстрелами критической инфраструктуры со стороны оккупантов. Вместе с тем в тылах у россиян тоже неспокойно: поступают многочисленные сообщения о взрывах и пожарах в местах базирования или скопления живой силы и техники оккупационных войск.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ОК "Юг" говорят, что функционирование иранских дронов-камикадзе напрямую зависит от погодных условий. Поскольку сейчас в Одессе плюсовая температура, то оккупанты вновь решили совершить запуски по области

О происходившем 8 декабря читайте в материале: Война — день 288: оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С данными за 9 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 289: оккупанты обстреливают населенные пункты по всей линии фронта.

Информация за 10 декабря доступна в сводке: Война — день 290: враг копит силы для наступления на Бахмутском направлении.