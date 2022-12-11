Никакой паники нет? В Крыму на пляжах начали рыть окопы (видео)

Российские полицаи дежурят возле места проведения работ

Россиян во временно оккупированном Крыму все больше охватывает паника. После серии серьезных взрывов на территории полуострова в сеть попали просочилась информация о появлении целой системы окопов на пляже в поселке Черноморское.

Видео и фотографии с места работ опубликовали в Telegram-канале "Крымский ветер". Официальных комментариев оккупационные власти по этому поводу не давали, местные жители также не спешат комментировать подобные "раскопки".

При этом отмечается, что рядом с разрытым пляжем регулярно дежурят полицейские наряды.

Черноморское на карте

Не исключено, что россияне начали готовить пляж к вероятной высадке украинского десанта, пытаясь выкопать дополнительную систему преград. При этом в сети чаще всего звучит версия с подготовкой окопов.

Удивительные раскопки оккупантов на пляже

Не удивительно, что из-за этого много пользователей подняли подобные работы на смех. Кто-то интересуется, закрывают ли россияне подобным способом курортный сезон, а некоторые даже обращаются к черному юмору, вспоминая похороненного в Крыму херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на каких еще военных объектах в Крыму в ближайшее время может произойти "бавовна". Это связано с тем, что россияне попытались по максимуму милитализировать полуостров, построив здесь десятки всяческих заводов и баз.

Отметим, что военный эксперт Олег Жданов уверен: Крым можно деоккупировать всего за полгода, однако для этого нужны определенные условия.