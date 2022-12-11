Укр

Никакой паники нет? В Крыму на пляжах начали рыть окопы (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Перекопанный крымский пляж стал настоящей звездой сетей - о нем уже пошутили сотни людей Новость обновлена 11 декабря 2022, 10:38
Перекопанный крымский пляж стал настоящей звездой сетей - о нем уже пошутили сотни людей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российские полицаи дежурят возле места проведения работ

Россиян во временно оккупированном Крыму все больше охватывает паника. После серии серьезных взрывов на территории полуострова в сеть попали просочилась информация о появлении целой системы окопов на пляже в поселке Черноморское.

Видео и фотографии с места работ опубликовали в Telegram-канале "Крымский ветер". Официальных комментариев оккупационные власти по этому поводу не давали, местные жители также не спешат комментировать подобные "раскопки".

При этом отмечается, что рядом с разрытым пляжем регулярно дежурят полицейские наряды.

Крым Черноморское карта
Черноморское на карте

Не исключено, что россияне начали готовить пляж к вероятной высадке украинского десанта, пытаясь выкопать дополнительную систему преград. При этом в сети чаще всего звучит версия с подготовкой окопов.

Черноморское Крым окопы
Удивительные раскопки оккупантов на пляже

Не удивительно, что из-за этого много пользователей подняли подобные работы на смех. Кто-то интересуется, закрывают ли россияне подобным способом курортный сезон, а некоторые даже обращаются к черному юмору, вспоминая похороненного в Крыму херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на каких еще военных объектах в Крыму в ближайшее время может произойти "бавовна". Это связано с тем, что россияне попытались по максимуму милитализировать полуостров, построив здесь десятки всяческих заводов и баз.

Отметим, что военный эксперт Олег Жданов уверен: Крым можно деоккупировать всего за полгода, однако для этого нужны определенные условия.

Теги:
#Крым #Черноморское #Окопы #Реакция сети