Объекты для "бавовны": спутник заснял множество военных заводов россиян в Крыму (фото)

На всех складах есть боеприпасы и емкости с горюче-смазочными материалами — они усиливают разрушительный эффект взрыва

На временно оккупированном Крымском полуострове, где теперь часто случается "бавовна", спутники обнаружили десять действующих военных аэродромов и два авиазавода россии. Они находятся в активном пользовании российских захватчиков.

Увидеть их можно на спутниковых снимках Planet Labs за 9 ноября, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" и Крым.Реалии. В севастопольской бухте "Голландия" россияне разместили 5 кораблей и 5 ракетных катеров, из которых обстреливают территорию Украины. "Калибры" хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на военных складах полуострова и потому они могут стать местом будущих атак ВСУ.

Как отмечается, аэродром в Джанкое стал главным логистическим хабом россии. Там заметили три склада с боеприпасами, более 50 вертолетов (Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8), а также обустроенные места для размещения зенитно-ракетных комплексов. Этот аэродром часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

На аэродроме Бельбек, расположенном рядом с Севастополем, преимущественно размещены российские истребители. На спутниковых снимках 15 ноября там находились Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и Миг-31. Кроме того, на аэродроме в Гвардейском сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24.

Севастопольский порт

Объекты в Черноморске

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Крыму произошла очередная серия взрывов сразу в нескольких городах — оккупанты заявляют, что полуостров атаковали беспилотники.