Напугали россиян: генерал рассказал, как Украина переиграла россию в море

Украина сделала ставку на морские беспилотники и их эффективность оправдала себя.

Задействуя малые возможности "москитного флота" во время атак на корабли российского Черноморского флота, Военно-Морским Силам Украины удалось здорово припугнуть российские власти. Об этом "Телеграфу" рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Посмотрите, к чему это привело! путин просит Украину, чтобы она не наносила удары по ЧФ рф во время зерновых перевозок по морскому коридору в Черном море", — комментирует Романенко.

Генерал рассказал, что после аннексии Крыма и украинских военно-морских баз, которые находились на полуострове, военным руководством было принято решение задействовать "москитный флот". Акцент был сделан именно на морские беспилотники, поскольку не было ни времени, ни средств на создание корветов или фрегатов.

Используя наземные, воздушные и морские платформы военные силы Украины принялись к действиям. По словам Романенко, главной целью было эффективное воздействие на флот противника с дальнего расстояния. Достичь ее удалось, о чем свидетельствуют успешные результаты атаки ВСУ в Севастополе 29 октября 2022 года. Напомним, что в результате произошедшего было повреждено сразу несколько кораблей Черноморского флота рф, среди которых известный флагман "Адмирал Макаров". Атака совершалась с использованием морских дронов.

Генерал Романенко отметил большую осознанность и понимание самих украинцев эффективности мер, которые принимают военно-морские силы для борьбы с врагом. По его словам, уже в первый час после того, как президент Владимир Зеленский объявил сбор для создания в стране флота морских дронов, удалось собрать средства на сооружение части беспилотников.

"Считаю, что мы продолжим идти по этому пути, наращивая соответствующие мощности, достигая новых возможностей для уничтожения флота противника", — отметил Романенко.

Напомним, что заявление о создание в Украине первого в мире флота морских дронов озвучил лично Владимир Зеленский 11 ноября. В тот же день на фандрайзинговой платформе United24 был открыт сбор средств. Президент подчеркнул, что дроны нужны Украине для защиты, поскольку "на чужое мы не претендуем". Всего в первое время ВМС Украины планируют соорудить около 100 морских беспилотников.

Ранее сообщалось, что Турция так и не пропустила корабли Тихоокеанского флота рф, которые пытались попасть в Черное море через Босфорский пролив с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.