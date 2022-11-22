Крым переполошила новая серия взрывов: сообщают об атаке беспилотников (видео)

Взрывы были слышны по меньшей мере в трех городах

В оккупированном Крыму вместе с наступлением темной поры суток начался и традиционный парад "бавовны". По имеющейся информации взрывы были слышны в Севастополе, Балаклаве и Евпатории.

Как сообщает Mash, из-за взрывов было остановлено движение морского транспорта в Севастополе. Тем временем местные коллаборанты, именующие себя "властью", сообщают, что в городе работают средства ПВО и уже было сбито два беспилотника.

Согласно свидетельствам местных жителей, всего было слышно не менее 15 взрывов.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

Тем временем в телеграм-канале "Николаевский Ванек" сообщают, что украинские специалисты "кое-что тестируют в Крыму" и, что жителям с проукраинской позицией переживать не стоит.

Как сообщалось ранее, в Крыму с августа взрывы стали регулярным явлением. К примеру 17 ноября после серии взрывов в районе военного аэропорта в Джанкое на некоторое время оставила часть жителей города без света.

При этом на фоне освобождения Херсона на полуострове возникли опасения, что города в северной части окажутся в зоне досягаемости РСЗО HIMARS, а потому в росСМИ уже начали активно тиражировать новости об эвакуации из Армянска.