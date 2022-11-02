Регулярная "детонация боеприпасов" началась с августа: топ-5 "хлопков" в оккупированном Крыму

Самые громкие случаи за последние три месяца

Не раз в захваченном россиянами еще с 2014 года Крыму происходили странные "хлопки", которые так называемая "власть" полуострова пыталась оправдать любыми причинами. Конечно, это все было направлено на то, чтобы не признавать беспомощность своей ПВО.

"Телеграф" собрал подборку мощнейших взрывов на Крымском полуострове с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.

Взрывы на авиабазе "Саки"

Ряд взрывов прогремел 9 августа в поселке Новофедоровка. Там находится важный российский военный объект. Именно полигон взлетно-посадочных систем "Нить" стал целью "хлопка". После взрывов на авиабазе начался пожар.

Министерство обороны рф заявило, что причиной взрывов на аэродроме по классике стала "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Хотя руководитель оккупационной "администрации" полуострова Сергей Аксенов в ответ на взрывы продолжил действие "желтого уровня" террористической угрозы на полуострове до 24 августа.

Взрыв в Новофедоровке 9 августа

Взрывы в Севастополе

В городе Севастополь утром 29 октября прогремел ряд взрывов. Тогда были повреждены три корабля Черноморского флота российской федерации. Сообщается, что причиной тому стала атака 6 беспилотников.

Среди поврежденных кораблей может быть флагман "Адмирал Макаров", один из новейших кораблей российского флота. Именно этот корабль входит в ряд тех, которые запускают по Украине крылатые ракеты "Калибр".

Российские оккупационные власти утверждали, что атаку совершили военные украинского 73-го морского центра спецопераций. Кадры последствий "хлопка" впечатляют.

Взрывы в Севастополе 29 октября

Взрывы на аэродроме "Бельбек"

Суббота, 1 октября, у россиян в оккупированном Крыму не задалась — с самого утра масштабный пожар в Севастополе на военном аэродроме "Бельбек" сопровождался громкими взрывами. Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых слышны звуки ударов и видно, как над территорией аэропорта поднимается густой черный дым.

Впрочем, местные оккупационные власти сообщают, что на аэродроме произошла "внештатная ситуация". Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что якобы при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Однако снимки с места событий говорят сами за себя.

Пожар в аэропорту "Бельбека"

Взрывы у Джанкоя

Вблизи города Джанкой в оккупированном Крыму также произошел неожиданный "хлопок" 16 августа. Привел он к детонации боекомплекта в селе Майское в 25 км от Джанкоя и пожару на подстанции в самом Джанкое. Черные клубы дыма поднимались с нескольких точек возгорания. Причиной взрыва оккупационные власти назвали диверсию. Из деревень вблизи они эвакуировали около 2 тыс. жителей.

Следует отметить, что через несколько часов, по сообщениям росСМИ, тучи черного дыма начали подниматься и над военной авиабазой в поселке Гвардейское возле Симферополя. Все серии взрывов смогли зафиксировать местные жители и выложить их в сеть.

Взрывы вблизи Джанкоя

Взрывы в Ялте, Алупке, Гаспре и Партените

В пятницу, 30 сентября, сразу в ряде оккупированных крымских городов было очень неспокойно. На южном берегу полуострова очевидцы сообщили о мощных взрывах. Они также обнародовали следы ударов в небе. Черный дым возвышался над районами туристических городов. Саму ситуацию оккупационные власти никак не прокомментировали.

В Алупке местные жители рассказали, что столь мощных взрывов они еще не слышали. В Ялте на Спартаке тоже было очень громко, в машинах срабатывали сигнализации. Жители Гаспры и Партенити смогли услышать эхо взрывов. Причем, к примеру, Алупка находится в 30 км от Партенити.

Взрывы на южном берегу Крыма

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть несколько видов оружия, которыми Украина могла ударить по флоту оккупантов в Севастополе — среди вариантов есть надводные дроны.