Надводные дроны ВСУ получили еще весной? Чем Украина могла ударить по кораблям оккупантов в Севастополе

ВСУ могли получить дроны для боевых испытаний из США еще весной

В субботу, 29 ноября, внезапному удару подверглась военно-морская база Черноморского флота рф в Севастополе, во временно оккупированном Крыму, в ходе которого повреждения получили несколько российских кораблей оккупантов. В Министерстве обороны рф заявили, что атака прошла с использованием дронов, причем не только воздушных, но и надводных USV (Unmanned Surface Vehicle).

Надо сказать, что беспилотные надводные дроны USV это отнюдь не новинка, еще во времена Второй мировой войны их использовали в военных целях как суда-мишени и для разминирования подводных акваторий портов.

Sea Hunter и ULAQ – какие существуют надводные дроны

Однако настоящий интерес к судам данного типа возник буквально несколько лет назад, когда ряд стран начали активную разработку беспилотных надводных средств для их использования в бою.

Так, в США в 2016 году начались испытания судна типа USV — Sea Hunter, представляющего из себя судно длиной в 40 метров и водоизмещением в 135 тонн, способном проплыть на дистанционном управлении до 19 тысяч километров. Правда официально данные суда пока ничем не вооружаются, поскольку испытания продолжаются, после же их окончания судно планируется использовать в качестве охотника за подводными лодками.

В Турции также в 2016 году начали разработку своего надводного дрона – ULAQ. Его планируется вооружить ракетами и торпедами, способными поражать вражеские корабли и наземную технику, общим весом до 2 тонн. Правда радиус действия таких судов значительно ниже чем у американских Sea Hunter – порядка 400 км от оператора, дистанционно управляющего кораблем.

Также у США есть еще два вида USV — Ranger и Nomad, которые официально также ничем не вооружены, но в сентябре 2021 года на борту USV Ranger разместили контейнерную пусковую установку зенитных ракет RIM-174 Standard ERAM для эксперимента. Как утверждалось тогда, пуск ракет с надводной беспилотной платформы был удачен.

В Севастополе опробовали новейшую технику США?

Однако официально все же все эти дроны не вооружаются, и к тому же вовсе не являются камикадзе, которые предназначены для одного удара. Между тем еще в апреле американские СМИ утверждали, что в пакет военной помощи Украине вошли некие "беспилотные корабли береговой обороны". Возможно именно они и были использованы в октябре на рейде Севастополя.

С другой стороны, что это за "беспилотные корабли береговой обороны" — неизвестно, а на сайте Министерства обороны США, это вооружение не упоминается.

Неся потери на море оккупанты продолжают усиливать свои ракетные силы за счет закупки и развертывания иранских ракет, против которых украинская ПВО пока бессильна.