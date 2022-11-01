россия может разместить мощные иранские ракеты рядом с Украиной: в ВСУ объяснили опасность

У Украины нет эффективной защиты от баллистических ракет иранского производства

Иран продолжает оснащать российских военных, и уже не только дронами-камикадзе, которые атакуют украинские города. Иранские баллистические ракеты типа Fateh-110 и Zolfaghar, которые планирует закупить рф, несут большую угрозу для Украины.

Как сообщает CNN, Иран готовится отправить в россию дополнительное вооружение для использования в Украине. Всего речь идет об около 1000 единицах оружия, среди которых баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники.

Сообщается, что поставка находится под пристальным наблюдением, потому что это будет первый случай, когда Иран отправит в россию передовые высокоточные ракеты, что может дать кремлю существенное преимущество на поле боя. Точные сроки прибытия партии в рф неясны, но официальные лица считают, что оружие обязательно будет доставлено до конца года.

Информацию о том, что рф может использовать в войне против Украины новые мощные ракеты, подтвердил и спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге во вторник, 1 ноября. По его словам, противник вероятно разместит их вблизи северной границы Украины. Украинские силы будут предпринимать максимум усилий, чтобы отразить атаку. Однако Игнат отметил, что против этих баллистических ракет Украина не имеет эффективной защиты. Дальность ракет варьируется от 300 км до 700 км. Их не могут сбить средства противовоздушной обороны, а противоракетной защиты на вооружении ВСУ нет.

Ранее "Телеграф" сообщал подробнее, что известно об этих ракетах, где они применялись и к чему стоит готовиться украинцам.