Казармы и аэродромы под ударом: в Крыму произошла серия взрывов (видео)

Оккупационная администрация пытается держать лицо и заявляет про работу ПВО

Российским оккупантам в Крыму 10 декабря довелось понервничать. Кроме звуков взрывов в Севастополе и Симферополе, часть вояк армии рф попрощалась с жизнью или здоровьем в пгт Советское.

"Телеграф" собрал основные данные по взрывам, пожарам и первой с августа воздушной тревоге на территории оккупированного полуострова. В пгт Советское в Крыму сработали украинские и татарские подпольщики из движения "Атеш".

Сообщается, что горела база мобилизированных россиян. Отмечается, что есть жертвы. Телеграм-канал "Оперативный ЗСУ" сообщает, что в казармах могли размешаться от нескольких сотен до тысячи военных рф. По словам нардепа Рефата Чубарова, там находились мобилизованные из Бурятии и Алтайского края, которые вели маргинальный образ жизни. Местные СМИ сообщали про двоих погибших и еще около двух сотен переселенных солдат.

Советское на карте

Вечером 10 декабря появились данные про "бавовну" сразу в нескольких точках Крыма — Джанкое, Севастополе, Симферополе. Предварительно — взрывы раздавались в районе аэродромов и авиабаз.

Оккупационные власти традиционно списывают все на работу систем ПВО. Однако сайт воздушных тревог в Украине впервые с лета объявил тревогу в Крыму — на основе сообщений СМИ.

Воздушная тревога в Крыму

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как базу российских оккупантов накрыли в Мелитополе. Украинские инженеры тем временем создали БПЛА, который способен не только полететь и выполнить задание по уничтожению, но и вернуться на базу. Ударный беспилотник проходит испытания.