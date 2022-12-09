Война — день 289: оккупанты обстреливают населенные пункты по всей линии фронта

Оперативно о главном 9 декабря

Широкомасштабное вторжение войск российской федерации в Украину продолжается 289 дней. Энергосистему Украины продолжает лихорадить, при этом наиболее сложная ситуация в самом густонаселенном городе страны — Киеве. Также сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины. На фронте россияне обстреливают из артиллерии населенные пункты и позиции ВСУ по всей линии соприкосновения. Самые ожесточенные бои идут в Донецкой области, где оккупанты продолжают пытаться выбить ВСУ с занимаемых ими позиций в районе Бахмута.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона, сообщило Министерство энергетики Украины. В частности, это генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВА до 40 кВА.

Информация за 6 декабря доступна в сводке: Война — день 286: Украина оправляется после массированного ракетного удара, а россияне штурмуют Бахмут

О происходившем 7 декабря читайте в материале: Война — день 287: в Украине продолжаются аварийные отключения электроэнергии, тяжелые бои на Донбассе.

С данными за 8 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 288: оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.