Дожди идут прямо в квартирах: замерзающие в своих домах мариупольцы просят о помощи (фото)

В Мариуполе настоящая гуманитарная катастрофа

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики устроили настоящий "холодомор", из-за чего в городе назревает социальный бунт. В домах нет воды и тепла и следующий мороз может вывести людей на улицы.

Оккупационные власти продолжают игнорировать явные проблемы мариупольцев. Во многих квартирах отсутствует отопление, газ и вода. Кроме того, некоторые дома остались без окон и с поврежденными крышами, что делает жизнь горожан в зимний период еще сложнее. Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник городского главы Мариуполя Пётр Андрющенко.

"В Мариуполе зреет очередной социальный бунт. Картинки от пропаганды уже не работают, оккупационные власти молчат, проблемы накапливаются. Не хватает только катализатора. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет. Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше…", — отметил Андрющенко.

В то же время известный украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале рассказал, что замерзающие в своих квартирах мариупольцы просят спасти их от бездействия оккупационных властей. Плакаты с подобными призывами люди вывешивают на домах.

Мариуполь. Фото - Денис Казанский

Кроме того, россияне массово сносят даже поврежденные и пригодные к восстановлению дома, чтобы уничтожить все напоминания о своих военных преступлениях. Одним из них является многоэтажка на улице Зелинского, 15. Жильцы категорически против снова их дома и требуют, чтобы его восстановили.

"Правда, нелюдям, бомбившим город, все равно, и они вряд ли успокоятся, пока не уничтожат весь Мариуполь", — отметил Казанский.

Мариуполь. Фото - Денис Казанский

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, как сейчас живет оккупированный Мариуполь. В сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что россияне превратили город в руины.