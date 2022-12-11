Дощі йдуть прямо в квартирах: маріупольці, що замерзають у своїх будинках, просять про допомогу (фото)

У Маріуполі справжня гуманітарна катастрофа

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники влаштували справжній "холодомор", через що у місті назріває соціальний бунт. У будинках немає води та тепла, і наступний мороз може вивести людей на вулиці.

Окупаційна влада продовжує ігнорувати явні проблеми маріупольців. У багатьох квартирах відсутнє опалення, газ та вода. Крім того, деякі будинки залишилися без вікон та з пошкодженими дахами, що робить життя городян у зимовий період ще складнішим. Про це у своєму Telegram-каналі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі назріває черговий соціальний бунт. Картинки від пропаганди вже не працюють, окупаційна влада мовчить, проблеми накопичуються. Не вистачає лише каталізатора. Вчора вночі йшов дощ у багатьох прямо у квартирах. Тепла немає. Наступний мороз може вивести людей на вулиці. Революція відчаю на марші...", — зазначив Андрющенко.

Водночас відомий український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі розповів, що маріупольці, які замерзають у своїх квартирах, просять врятувати їх від бездіяльності окупаційної влади. Плакати із подібними закликами люди вивішують на будинках.

Маріуполь. Фото — Денис Казанський

Крім того, росіяни масово зносять навіть пошкоджені та придатні для відновлення будинки, щоб знищити всі нагадування про свої воєнні злочини. Одним із таких є багатоповерхівка на вулиці Зелінського, 15. Мешканці категорично проти зносу їхнього будинку та вимагають, щоб його відновили.

"Щоправда, нелюдям, які бомбили місто, все одно, і вони навряд чи заспокояться, поки не знищать весь Маріуполь", — зазначив Казанський.

Маріуполь. Фото — Денис Казанський

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зараз живе окупований Маріуполь. У мережі з’явилися супутникові знімки, на яких видно, що росіяни перетворили місто на руїни.