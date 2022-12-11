Готовим средства поражения: медведев полмира окрестил врагами россии

медведев продолжает считать Украину частью россии

Российский политик дмитрий медведев разразился очередной эмоциональной тирадой в защиту россии и с обвинениями в адрес всего мира. В этот раз он нашел врагов не только в Украине и США, но и на других континентах.

Как бы в ответ на то, что враг Украины расположен в границах россии, он написал в Телеграм, что рф приходится сложнее. Якобы враг россии" окопался" не только в Киеве, который является частью выдуманной "малороссии": "Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", — заявил медведев.

Он также сообщил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения, "включая те, что основаны на новых принципах". Его последняя фраза, вероятно, отсылка к недавнему интервью российского президента владимира путина в Кыргызстане, когда он предположил, что россия может сменить ядерную доктрину и допустить возможность превентивного удара. Пока что ядерное оружие в россии может примениться только в ответ на аналогичную угрозу по принципу ответно-встречного удара.