медведєв продовжує вважати Україну частиною росії

Російський політик дмитро медведєв вибухнув черговою емоційною тирадою на захист росії та зі звинуваченнями на адресу всього світу. Цього разу він знайшов ворогів не лише в Україні та США, а й навіть на інших континентах.

Як би у відповідь на те, що ворог України розташований у межах росії, він написав у Телеграм, що рф доводиться складніше. Нібито ворог росії "окопався" не тільки в Києві, який є частиною вигаданої "малоросії": "Він у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії і в цілій низці інших місць, що присягнули сучасним нацистам", — заявив ведмедєв.

Він також повідомив про нарощування виробництва найбільш потужних засобів поразки, "включаючи ті, що ґрунтуються на нових принципах". Його остання фраза, ймовірно, є відсиланням до недавнього інтерв’ю російського президента володимира путіна в Киргизстані, коли він припустив, що росія може змінити ядерну доктрину і допустити можливість превентивного удару. Поки що ядерна зброя в росії може застосуватись тільки у відповідь на аналогічну загрозу за принципом відповідно-зустрічного удару.