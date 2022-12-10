В Одессе – почти полный блекаут: какая ситуация со светом по Украине

В Одессе, Днепре и Херсоне не действуют графики отключений

В ночь на 10 декабря российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области иранскими беспилотниками-"шахидами". В результате в Одессе отключена электроэнергия у всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Как отмечается, всего за ночь пострадали и потерпели разрушения несколько объектов инфраструктуры. На места прибыли все соответствующие службы: спасатели, военные и бригады энергетиков. Восстановление объектов начнется после получения разрешения от военных.

"По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения. Энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно скорее починить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию", — говорится в сообщении ДТЭК.

Сообщение ДТЭК

Кроме того, в оперативном командовании "Юг" также прокомментировали ситуацию. Сообщается, что в результате атаки дронов пострадавших нет.

"Продолжается работа спасательных и восстановительных служб. Силами противовоздушной обороны 4 "Shahed-136" сбит над Херсонщиной, 4 над Николаевщиной, 2 над Одесщиной", — подчеркивает ОК "Юг".

Также тяжелая ситуация с электроэнергией сейчас и в других городах Украины. В частности, глава Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в результате вражеских обстрелов тысячи абонентов в Херсоне не имеют света.

"Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались: центр города; Шуменский микрорайон; поселок Степановка", — комментирует Янушевич.

В Днепре и области происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Об этом сообщили на сайте ДТЭК.

Как сообщал "Телеграф" ранее, генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что делать, если нет света более 7 часов.