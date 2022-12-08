Война — день 288: Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Широкомасштабное вторжение российской федерации в Украину продолжается 288 дней. В стране продолжаются экстренные отключения электроэнергии. В целом же энергетики прогнозируют, что Украина будет жить с отключениями электроэнергии минимум до конца марта 2023 года. Тем временем на фронте продолжаются ожесточенные бои. Самая горячая точка по-прежнему в районе Бахмута, где россияне пытаются продавить украинскую оборону вот уже которую неделю. Тем временем на юге оккупанты укрепляют оборону и пытаются переформатировать свои подразделения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 ВСУ с начала вторжения освободили 1888 населенных пунктов, однако примерно такое же количество до сих пор оккупированы, заявил Зеленский

Информация за 5 декабря доступна в сводке: Война — день 285: россия устроила новый массированный обстрел, а ВСУ давят на Луганщине

О происходившем 6 декабря читайте в материале: Война — день 286: Украина оправляется после массированного ракетного удара, а россияне штурмуют Бахмут

С данными за 7 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 287: в Украине продолжаются аварийные отключения электроэнергии, тяжелые бои на Донбассе.