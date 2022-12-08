"Демилитаризировали" автобусы: россияне ночью ударили по Николаеву (фото последствий)

Оставить в покое мирную инфраструктуру Украины оккупанты пока не планируют

Украина только начала оправляться от последствий последнего массированного ракетного удара россиян, как враг нашел себе новую цель. В ночь на 8 декабря солдаты вражеской армии мощно обстреляли Николаев, среди прочего попав в местную транспортную базу.

Подробности сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале. По предварительным данным, атака оккупантов обошлась без человеческих жертв, однако пострадали объекты инфраструктуры и, конечно же, транспорт.

Известно, что после взрывов российских снарядов на базе вспыхнул пожар. Огнем были повреждены несколько автобусов, которые, к тому же, пострадали от осколков вражеских ракет.

Часть автобусов попросту засыпало землей

Досталось и гаражам

Также от боеприпасов на территории атакованного объекта остались огромные воронки. В некоторых из них собирается вода, что может свидетельствовать о дополнительном повреждении и без того многострадальной системы водоснабжения Николаева.

Вот такие отметины на украинской земле оставляет "русский мир"

В воронке четко видно воду

Автобус побило осколками, пострадал и асфальт

Сейчас на месте атаки работают спасатели, разбираясь с последствиями атаки. Дополнительная информация уточняется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время массированной атаки на Украину 5 декабря серьезно пострадала Одесса. Так, в первые сутки без водоснабжения оказался весь областной центр, а электроэнергии не было во многих населенных пунктах региона.

Также мы писали о последствиях недавнего удара по жилым кварталам Днепра и Николаева, в результате которых погибло несколько человек. Местные власти сообщают, что россияне прицельно били по мирным домам.