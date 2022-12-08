Будем “перестреливать” российские гаубицы – Германия передаст Украине 18 новых артустановок

Новые гаубицы являются надежными и простыми в обслуживании

Вооруженные Силы Украины продолжают получать военную технику от западных партнеров: правительство Германии сообщило о новом военном пакете для нужд ВСУ, в него будет включено оружие, которое ранее не поставлялось.

Речь идет о 18 самоходных артиллерийских установках RCH 155, которые станут новинкой в номенклатуре поставок для Украины. Прежде эти САУ не поставлялись в Украину.

RCH-155 представляют из себя 155-мм гаубицу стандарта НАТО, расположенную на колесном шасси на базе БТР "Boxer", что придает САУ весьма забавный вид и кажется, что конструкция не выдержит веса большой башни с пушкой.

Тем не менее, опыт эксплуатации САУ с 2014 года показал надежность системы, простоту ее обслуживания, а главное – дешевизну в сравнении с гусеничным вариантом, тем же PzH-2000, уже используемым ВСУ.

В этом смысле RCH 155 скорее похож на французские САУ "Цезарь" и польские "Крабы", которые также на колесах и успешно используются ВСУ.

Что до возможностей новой германской колесной САУ, то ее стандартная 155-мм пушка длиной в 52 калибра или почти 8 метров, позволяет стрелять на дальность до 40 км, а при использовании спецбоеприпасов еще дальше – до 65 км. Тем самым новая САУ опять "перестреливает" российские 152-мм гаубицы с более коротким стволом, способные бить максимум на 25-27 км.

Таким образом поставка RCH-155 значительно усилит огневые возможности украинской артиллерии и позволит с большей дистанции уничтожать врага.

При этом эксплуатация RCH-155 может нести для ВСУ некоторые риски. Так, колесное шасси может не выдержать грязи и снега в случае ухудшения погоды, а орудие может не выдержать интенсивности работы украинских артиллеристов. Тем не менее огневые возможности артиллерии ВСУ значительно вырастут.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия передала Украине десять единиц важной военной техники.

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