Германия передала Украине новую военную помощь: что получили ВСУ

Офийциальный Берлин расширяет поставки вооружения для украинской армии

Германия выполняет свои обязательства перед Украиной, ранее анонсированные правительством страны. Так, в очередную партию военной помощи, которая была отправлена для ВСУ на прошлой неделе, вошли долгожданные мощные танковые тягачи M1070 Oshkosh. Всего официальный Берлин выделил для Украины десять единиц такой техники.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства, передает "Телеграф". Подчеркнем, что конкретные сроки доставки вооружения, а также ее способны не разглашаются — во имя безопасности.

Помимо уже упомянутых тягачей M1070 Oshkosh, которые способны эвакуировать даже некоторые виды авиационного транспорта, Германия также передала украинским пограничникам 53 специальных защищенных автомобиля.

M1070 Oshkosh в работе

В ближайшем будущем наша страна также планирует получить от Берлина дополнительно 14 гусеничных машин на дистанционном управлении. Такой транспорт может помогать военным поддерживать бесперебойное обеспечение на линии фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Чехия еще в конце октября анонсировала очередную поставку военной помощи для ВСУ. Конкретной техники названо не было, зато озвучены суммы, в которые она обходится.

Также мы писали, что на Западе усилились разговоры о вероятном исчерпывающемся запасе вооружения, которые страны НАТО могут передать Украине.