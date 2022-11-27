Возможности исчерпаны: в НАТО сделали тревожное заявление о поставках оружия в Украину

Большинство стран исчерпали свои запасы оружия

С начала полномасштабного вторжения страны НАТО активно помогают Украине поставками вооружения. Однако уже к концу ноября поставлять оружие в полном объеме может только треть стран.

Тревожное заявление о поставках вооружения в Украину сделал один из представителей НАТО. По его словам, 20 из 30 стран НАТО уже исчерпали свои запасы вооружений, которые они могли поставлять Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что речь идет о преимущественно небольших государствах. В то же время оставшиеся 10 стран всё еще смогут поставлять Украине вооружение в большом объеме. Это касается более крупных союзников, в числе которых Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Также официальные лица в США сообщают, что у американских вооруженных сил все еще достаточно техники, чтобы продолжать снабжать ею Украину.

"Мы стремимся обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя", — заявила в этом месяце Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

К слову, страны НАТО предоставили оружие нашей стране примерно на 40 миллиардов долларов.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, сколько ракет еще осталось у россиян и какие из них в рф продолжают производить.