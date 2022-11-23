Количество не главное: эксперт рассказал, что не так с оценкой запасов российских ракет

Несмотря на сокращение запасов ракет, россия все еще способна их производить

У россиян еще остались значительные запасы ракетного вооружения, которым они могут продолжать обстреливать территорию Украины, хотя их точное количество зависит от конкретной модели.

Об этом рассказал военный эксперт и руководитель Defense Express Сергей Згурец в эфире передачи "Орестократия" шеф-редактора портала OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Условно говоря, С-300, которыми они обстреливают наши города во фронтовой зоне, количество этих внересурсных ракет около 7 тысяч. Когда мы говорим о "Кинжалах", которые ставят на взлетающие с территории Беларуси МиГ-31, то все считают, что их максимум до двух десятков и не больше", — сказал он.

Говоря о ракетах Х-101, которые считаются наиболее технологическим образцом на вооружении российской армии, он отметил, что до войны их было около 400 штук, а в октябре появилась информация, что около 200 из них оккупанты уже запустили. Однако на месте падения одной из ракет в Киеве после недавнего обстрела были найдены обломки, датированные третьим кварталом 2022 года, что свидетельствует о том, что россияне их продолжают производить.

Эксперт отмечает, что в этом им помогают поставки процессоров, которые есть в холодильниках и молокоотсосах, закупаемых через Казахстан и Армению. Это американские чипы гражданского назначения, однако они могут быть использованы не только в ракетах Х-101, но и в "Искандерах", а также вертолетах Ка-52.

Однако найденные обломки говорят и о более позитивных вещах.

"Обычно, когда есть много ракет, новые ракеты идут на склад, а более старые отстреливаются. Если мы сейчас находим обломки "свежих", то фактически это означает, что ракеты Х-101 "с колес" уходят на выполнение террористических операций", — отметил Згурец.

При этом он подчеркнул, что есть еще и старые запасы С-300, а также крылатых ракет Х-22, Х-59 советского производства, но там оценки в их количестве могут расходиться.

Поэтому Згурец рекомендовал не акцентировать на этом вопросе внимание, а работать над созданием системы ПВО, которая сможет эффективно перехватить любое количество ракет.

Напомним, ранее Згурец рассказывал о том, почему россияне могли использовать для обстрела Киева крылатую ракету с муляжом ядерной боеголовки.