Сколько ракет еще есть у россии: в разведке озвучили хорошую и плохую новость

рф использовала почти все запасы современных ракет

Российские оккупанты продолжают совершать ракетные обстрелы по городам Украины. Однако запасы ракет у страны-агрессора подходит к концу.

С начала войны в Украине рф использовала уже 80% своих современных ракет. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил изданию The Economist.

По его словам, баллистических ракет "Искандер", 25 из которых были выпущены по Украине в октябре, у рф осталось 120 штук.

Однако есть и плохая новость. Военной разведке Украины стало известно, что кремль планирует пополнить запасы путем приобретения у Ирана ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Затем они могут быть переправлены в Крым по воздуху, после чего морем с российские порты в Каспийском море.

В Украине пока нет эффективной защиты от иранских ракет. Сейчас нашей стране крайне необходимо получить оружие, которое поможет украинским военным сбивать баллистические ракеты рф.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, когда россия может начать применять иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar против Украины.