Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2: чем они особенные (видео)

Ракеты более дальнобойные чем их предыдущая версия

Украина будет обороняться от россии современными ракетами Brimstone 2, которые получила в рамках военной помощи от Великобритании. На это обратил внимание проект Ukraine Weapons Tracker, ведь ранее точная серия ракет не называлась и считалось, что передаются только ракеты Brimstone 1.

Отметим, что исследователи ссылаются на сюжет британского креативного агентства BFBS Creative. Журналисты опубликовали видео в котором среди коробок при передаче военной помощи есть маркировка Brimstone 2 Dual Mode. Сообщается, что высокоточные многоцелевые ракеты британского производства Brimstone "используются в Украине против российской бронетехники с мая 2022 года".

Ранее было известно про поставки в Украину более старой, первой версии ракеты. У второй — дальность выше и система наведения лучше. Brimstone 2 Dual Mode при запуске с вертолета имеет дальность 40 км, а с самолета — 60 км (у Brimstone 1 — 12 и более 20 км соответственно). При пуске с земли дальность оценивают в 20 км.

У ракеты комбинированная система наведения — кроме классической полуактивной лазерной, есть еще и базовая радиолокационная головка самонаведения. Ракеты обмениваются данными, чтобы не тратить две на одну цель. На видео ниже может быть показана работа Brimstone 2 в Украине, но из-за разрешения видео окончательно подтвердить нельзя.

Ранее "Телеграф" рассказывал про разработку первой украинской легкой бронированной машины класса JLTV от компании Inguar. Накануне Украина получила помощь еще от одного европейского партнера — Франция передала системы ПВО.