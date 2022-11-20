В Украине представили первую военную машину класса JLTV: чем она особенная (фото)

Бронированный тактический внедорожник можно использовать с различными дополнениями

Украинская компания Inguar, которая известна своими разработками багги для применения на фронте, показала концепцию первой украинской военной машины типа JLTV. Это легкое тактическое средство общего назначения — бронированный внедорожник. Маневренные машины важны для Украины на фронте.

Производитель показал несколько изображений прототипа с колесной формулой 4х4, но как сообщается в соцсетях компании он может быть произведен и на шасси 6х6. Конкретных характеристик пока нет, но на бронемашину можно установить различное снаряжение.

Обсуждаются варианты крепления комплекса разминирования, запуска и управления БпЛА, установка боевых модулей с ПТРК "Амулет", даже РСЗО "Град" или BRIMSTONE.

Производитель рассматривает разные варианты допонения основной машины

Изначально машины класса JLTV разрабатывались, чтобы заменить старые бронемашины — они более живучие и могут иметь большую полезную нагрузку. У бронемашины, разработанной Inguar широкий спектр задач, но упор идет на военную тематику.

Ранее "Телеграф" рассказывал про передачу Украине предшественников такого класса машин, которые используются в США — сотни американских броневиков HMMWV используются на нужды украинских сил обороны. Кроме легкой колесной техники из США в Украине используют и ACSV из Канады. Они несколько отличаются от внедорожников широкого назначения, но также легки и достаточно маневренны. Последняя из обещанных ранее машин должна прибыть в ближайшие недели.