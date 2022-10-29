Канада поставляет Украине свои новейшие бронемашины ACSV: что о них известно (видео)

Поставки продлятся месяц

Один из важных союзников Украины — Канада продолжает помогать нашей стране. Кроме снарядов, военной амуниции на зиму и других видов помощи, в Европу уже прибыли ACSV — бронированные машины поддержки для Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что 39 боевых бронированных машин ACSV были обещаны Украине еще в июне. Последняя прибудет в конце ноября. Их направляют туда, где обучаются украинские военные, так что наши воины будут с ними знакомы. После подготовки бронемашины вместе с экипажами поедут на фронт.

Чем особенны бронемашины ACSV

Это боевая машина с колесной формулой 8x8, разработанная специально для канадской армии. Ее база LAV 6.0 (легкая бронированная серия) и она в армии Канады заменяет легкие и гусеничные бронированные машины. Она достаточно новая — поступила на вооружение только в 2013 году.

В машине может быть два варианта — боевой и поддержки (тот, который получает Украина). У нее корпус Double-V и особые энергопоглощающие сиденья. Они обеспечивают высокий уровень защиты от баллистических и минных угроз.

У ACSV модернизированная трансмиссия и подвеска, шины большего размера и мощный двигатель Caterpillar C9 мощностью 450 л.с. Это обеспечивает увеличенную полезную нагрузку и отличную мобильность. У бронемашины 7 скоростей вперед и 1 назад. Автомобиль может развивать максимальную скорость 100 км/ч с максимальным запасом хода 600 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал про передачу Украине броневиков HMMWV из США. Также украинские военные захватывают военные машины и российского производства — как трофеи. Среди ближайших может оказаться "аналоговнетный" танк Т-90.