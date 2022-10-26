На трофеи или на уничтожение: оккупанты перебрасывают новую и редкую технику на передовую

Целая рота техники спешит в Украину, ей грозит участь стать трофеями ВСУ

Российские оккупанты продолжают перебрасывать в Украину подкрепления в живой силе и технике, причем последняя часто представляет из себя технику, произведенную десятки лет назад. Но есть и исключения.

На поезде, идущем в сторону Украины, была замечена группа новейших российских танков Т-90 "Прорыв" в количестве 8 единиц, что примерно эквивалентно штатному составу танковой роты. Соответствующее видео на своем Телеграмм-канале разместил известный журналист Андрей Цаплиенко, с иронией написавший, что это везут будущие трофеи для ВСУ.

Т90 везут в Украину

Действительно, хотя рф заявляют о Т-90 как об очередном "аналоговнет", ничего особенного в нем нет. танк начал поступать на вооружение ВС рф в 2017 году с боевым весом в 48 тонн, вооруженный 125-мм танковой пушкой и 2 пулеметами, со скоростью от 50 до 70 км в час в зависимости от типа местности.

"Фишкой" танка является его защищенность динамической броней — небольшие заряды взрывчатки, размещенные в специальных секциях, которые при попадании в них взрываются и гасят большую часть энергии боеприпаса. Таким образом сам танк почти не получает повреждений. Но это в теории, на деле же Т90 уже не раз уничтожался ВСУ, а также присутствовал в сгоревшем виде на "параде" военной техники оккупантов в Киеве в августе.

Также Т90 уже не раз захватывался ВСУ как трофей, так что и без этих перебрасываемых машин Украине хватит трофеев на создание собственной танковой роты на Т90.

Один из трофейных Т90

Весьма вероятно, что Т90 показанные журналистом перебрасываются на Херсонское напрвление, где ситуация для оккупантов самая тяжелая, и где еще в сентябре были замечены боевые машины данного типа.