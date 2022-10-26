На трофеи или на уничтожение: оккупанты перебрасывают новую и редкую технику на передовую
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Целая рота техники спешит в Украину, ей грозит участь стать трофеями ВСУ
Российские оккупанты продолжают перебрасывать в Украину подкрепления в живой силе и технике, причем последняя часто представляет из себя технику, произведенную десятки лет назад. Но есть и исключения.
На поезде, идущем в сторону Украины, была замечена группа новейших российских танков Т-90 "Прорыв" в количестве 8 единиц, что примерно эквивалентно штатному составу танковой роты. Соответствующее видео на своем Телеграмм-канале разместил известный журналист Андрей Цаплиенко, с иронией написавший, что это везут будущие трофеи для ВСУ.
Действительно, хотя рф заявляют о Т-90 как об очередном "аналоговнет", ничего особенного в нем нет. танк начал поступать на вооружение ВС рф в 2017 году с боевым весом в 48 тонн, вооруженный 125-мм танковой пушкой и 2 пулеметами, со скоростью от 50 до 70 км в час в зависимости от типа местности.
"Фишкой" танка является его защищенность динамической броней — небольшие заряды взрывчатки, размещенные в специальных секциях, которые при попадании в них взрываются и гасят большую часть энергии боеприпаса. Таким образом сам танк почти не получает повреждений. Но это в теории, на деле же Т90 уже не раз уничтожался ВСУ, а также присутствовал в сгоревшем виде на "параде" военной техники оккупантов в Киеве в августе.
Также Т90 уже не раз захватывался ВСУ как трофей, так что и без этих перебрасываемых машин Украине хватит трофеев на создание собственной танковой роты на Т90.
Весьма вероятно, что Т90 показанные журналистом перебрасываются на Херсонское напрвление, где ситуация для оккупантов самая тяжелая, и где еще в сентябре были замечены боевые машины данного типа.